Специалист Панов рассказал о ходе процесса импортозамещения в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«В строительстве на начало пандемии импортных материалов было до 30%, а сейчас в классе «комфорт» доля иностранной продукции — менее 5%», — заявил эксперт на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.
Как отметил Панов, если раньше отечественная и иностранная техника на стройке была в соотношении 50 на 50, то теперь ситуация выправляется.
Позитивная тенденция наблюдается и в фармакологии.
«Есть вопросы с субстанциями, но в Санкт-Петербурге и в других регионах строятся новые предприятия, направленные на решение этой проблемы», — добавил эксперт.
Ранее заслуженный врач России, член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый высказался о ситуации с импортозамещением лекарств.