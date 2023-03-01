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Специалист Панов рассказал о ходе процесса импортозамещения в России

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Председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.
Специалист Панов рассказал о ходе процесса импортозамещения в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«В строительстве на начало пандемии импортных материалов было до 30%, а сейчас в классе «комфорт» доля иностранной продукции — менее 5%», — заявил эксперт на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Как отметил Панов, если раньше отечественная и иностранная техника на стройке была в соотношении 50 на 50, то теперь ситуация выправляется.

Позитивная тенденция наблюдается и в фармакологии.

«Есть вопросы с субстанциями, но в Санкт-Петербурге и в других регионах строятся новые предприятия, направленные на решение этой проблемы», — добавил эксперт.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый высказался о ситуации с импортозамещением лекарств.

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