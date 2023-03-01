Предприятия Москвы увеличили поставки аккумуляторов в 6,6 раза в 2022 году

Столичные производители увеличили поставки электрических аккумуляторов заказчикам в 6,6 раза в 2022 году, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Объём продукции достиг 1,4 млрд рублей. При этом производство электрооборудования московскими предприятиями в прошлом году выросло на 31,1%», — отметил Ефимов.

В столице работает 135 предприятий, выпускающих электрооборудование, в том числе контрольно-измерительную аппаратуру, кабели, распределительные, осветительные приборы и другие устройства.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.