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Выставка о развитии городского транспорта откроется на ВДНХ 4 марта

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В Музее транспорта Москвы откроется новая выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», посвящённая городскому транспорту.
Выставка о развитии городского транспорта откроется на ВДНХ 4 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

На площадке «Актуальное настоящее» можно будет узнать, как изменился столичный транспорт за последние десять лет. А в «Ожидаемом будущем» разместили технологии и инновации, которые внедрят на транспорте к 2035 году.

Увидеть автомобили будущего можно будет у инсталляции «Беспилотный автомобиль» и прототипа беспилотного аэротакси «Формула».

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».

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