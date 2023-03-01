Средневековый замок в Калининградской области планируют восстановить и превратить в музей

В Калининградской области на базе руин орденской крепости Рагнит в городе Немане планируют создать музейно-досуговый центр.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В крепости обустроят выставочные вестибюли и залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана и открытые галереи с панорамным обзором.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.