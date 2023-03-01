В Новосибирской области открылась школа на 1100 мест

Школа на 1100 мест в Новосибирской области прошла процедуру лицензирования. Учёба в новом учреждении начнётся с 1 сентября текущего года.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на слова министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

В новой школе есть 16 кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка, иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, по одному кабинету химии, биологии, экологии, радиомоделирования, музыки, рисования и учебные мастерские.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать 63 школы в 2023 году.