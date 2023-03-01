Узнать больше

В ТПП прокомментировали планы по инвестированию в ЖКХ

Короткая ссылка
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин высказался о планах по инвестированию в ЖКХ.
В ТПП прокомментировали планы по инвестированию в ЖКХ
  • РИА Новости

«Сумма 4,5 трлн на ЖКХ — это в три раза больше, чем было обещано в прошлом году», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в новейшей истории страны таких объёмов финансирования в эту отрасль ещё не было.

«Если средства пойдут на обновление инфраструктуры, среди которой я бы выделил сетевое хозяйство, особенно в тепловой сфере, это будет благо для жителей регионов и управляющих организаций», — сказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить