В ТПП прокомментировали планы по инвестированию в ЖКХ

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин высказался о планах по инвестированию в ЖКХ.

«Сумма 4,5 трлн на ЖКХ — это в три раза больше, чем было обещано в прошлом году», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в новейшей истории страны таких объёмов финансирования в эту отрасль ещё не было.

«Если средства пойдут на обновление инфраструктуры, среди которой я бы выделил сетевое хозяйство, особенно в тепловой сфере, это будет благо для жителей регионов и управляющих организаций», — сказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.