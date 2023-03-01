В ТПП прокомментировали планы по инвестированию в ЖКХ
- РИА Новости
«Сумма 4,5 трлн на ЖКХ — это в три раза больше, чем было обещано в прошлом году», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в новейшей истории страны таких объёмов финансирования в эту отрасль ещё не было.
«Если средства пойдут на обновление инфраструктуры, среди которой я бы выделил сетевое хозяйство, особенно в тепловой сфере, это будет благо для жителей регионов и управляющих организаций», — сказал эксперт.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.