В Роспотребнадзоре перечислили составляющие крепкого иммунитета

В пресс-службе петербургского Роспотребнадзора перечислили шесть важных компонентов для поддержания иммунитета.

Об этом сообщает «МК в Питере».

В частности, необходимо придерживаться принципов здорового питания, отказаться от курения и употребления алкоголя. Также специалисты порекомендовали бережно относиться к своей психике и спать не менее восьми часов. Можно практиковать закаливание и регулярно заниматься спортом.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.