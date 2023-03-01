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Сейсмолог Кособоков усомнился в прогнозе о сильных землетрясениях по всему миру

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Старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков прокомментировал прогноз о сильных землетрясениях по всему миру.
Сейсмолог Кособоков усомнился в прогнозе о сильных землетрясениях по всему миру
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«Сказать о том, что нас ожидает мегаземлетрясение в ближайшее время, имеется в виду во всём мире, довольно странно. Никаких указаний на это нет. Тем более прогнозов, которые можно было бы считать хоть как-то достоверными», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, заведующий лабораторией сейсмической опасности Алексей Завьялов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что предположения о сильных землетрясениях не имеют научных оснований.

«Судя по тому, что я смотрел об этом, так сказать, учёном, он является астрологом. С моей точки зрения, астрология не является наукой. И поэтому мой комментарий очень простой: его ни в коем случае нельзя называть сейсмологом, во-первых. Во-вторых, то, что он говорит, не является научным прогнозом», — сказал эксперт.

Ранее сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что в марте могут произойти новые сильные землетрясения.

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