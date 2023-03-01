В ЛНР и ДНР построят шесть мусорных заводов

Российский экологический оператор (РЭО) разрабатывает территориальные схемы обращения с отходами в ЛНР и ДНР.

Об этом сообщает телеканал «360».

В регионах планируют построить шесть комплексных объектов общей мощностью 1,4 млн т в год.

«На них последовательно будут осуществляться все технологические стадии — сортировка, утилизация (компостирование, производство топлива), размещение», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, разработку территориальных схем должны завершить в первом полугодии 2023 года.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки в Кировской области потратят более 2 млрд рублей.