В ЛНР и ДНР построят шесть мусорных заводов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В регионах планируют построить шесть комплексных объектов общей мощностью 1,4 млн т в год.
«На них последовательно будут осуществляться все технологические стадии — сортировка, утилизация (компостирование, производство топлива), размещение», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, разработку территориальных схем должны завершить в первом полугодии 2023 года.
Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки в Кировской области потратят более 2 млрд рублей.