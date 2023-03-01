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Юристы прокомментировали нововведения в системе ЖКХ

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Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив и адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина прокомментировали нововведения в системе ЖКХ.
Юристы прокомментировали нововведения в системе ЖКХ
  • РИА Новости

В частности, в беседе с Life.ru Леськив высказался о перерасчёте платы за вывоз мусора.

«Норма о том, что человек, не проживающий в квартире, не должен платить за вывоз мусора, прямо вытекает из смысла Правил предоставления коммунальных услуг. Однако управляющие компании и операторы по работе с твёрдыми отходами упорно не хотели её исполнять. Теперь это их обязанность», — заявил он.

Со своей стороны, Митлина отметила, что работоспособность и надлежащее состояние лифта — это зона ответственности управляющей компании, но не все добросовестно исполняют свои обязанности.

«Если Ростехнадзор установит нарушения, то у жильцов возникает право (статья 29 ФЗ 2300-1) требовать перерасчёта платы за оказание услуг ненадлежащего качества», — сказала она.

В России с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ.

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