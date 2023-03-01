Мишустин призвал своевременно оказать меры соцподдержки участникам спецоперации

Российский премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить работу правительства по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений, а также своевременно оказывать меры соцподдержки участникам спецоперации.

«Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников специальной военной операции и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин подчеркнул важность предоставления этих мер без бюрократии и административных проволочек.

Ранее он сообщил, что российское правительство готовит новые решения касательно социальной поддержки участников специальной военной операции.