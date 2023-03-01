Капремонт семи поликлиник в СЗАО Москвы завершат в 2023 году

В 2023 году на территории Северо-Западного административного округа Москвы будет завершён капитальный ремонт семи поликлиник.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В данный момент работы идут во всех зданиях, общая площадь которых превышает 33 тыс. кв. м.

В их число входят три детские поликлиники на улицах Митинской, Вишнёвой и в переулке Ангелов, а также четыре взрослые поликлиники на улицах Дубравной, Исаковского, Вилиса Лациса и на проспекте Маршала Жукова.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.