Собянин: пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

Пять дней вход в Московский метрополитен на любой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным», — написал он в Telegram.

1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии московского метро.

Ранее портал kp.ru со ссылкой на пресс-службу Дептранса сообщал, что к открытию новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет оптимизировано 12 наземных маршрутов и создан один новый.