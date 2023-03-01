Опрос: большинство россиян поздравляют женщин с 8 Марта

В компании IFORS провели опрос и выяснили, что 99% россиян так или иначе (с подарком или без) поздравляют женщин с 8 Марта.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Среди состоящих в браке или отношениях мужчин 87% дарят своим жёнам и девушкам подарки. Ещё 77% всех опрошенных дарят подарки близким родственницам, причём женщины делают это чаще мужчин (84% против 67%).

Выбирая подарки к 8 марта, 72% респондентов приходят в офлайн-магазины, 38% совершают покупки в интернете.

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