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Исследование: японские автомобили вышли на первое место на вторичном рынке в России

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Эксперты «Авито Авто» провели исследование структуры предложения на рынке новых автомобилей и автомобилей с пробегом в период с 1 января по 19 февраля 2023 года и выяснили, какая ситуация сложилась там к настоящему времени.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

На вторичном рынке первое место занимают японские автомобили — 23%, на втором находятся отечественные автомобили — 22,8%, а третье место по популярности заняли немецкие бренды — 18,9%.

Среди новых автомобилей лидируют китайские авто — 22,6%, второе место занимают японские модели — 22,3%, а третье заняли отечественные автомобили — 20,8%.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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