Исследование: японские автомобили вышли на первое место на вторичном рынке в России
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.
На вторичном рынке первое место занимают японские автомобили — 23%, на втором находятся отечественные автомобили — 22,8%, а третье место по популярности заняли немецкие бренды — 18,9%.
Среди новых автомобилей лидируют китайские авто — 22,6%, второе место занимают японские модели — 22,3%, а третье заняли отечественные автомобили — 20,8%.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.