Исследование: японские автомобили вышли на первое место на вторичном рынке в России

Эксперты «Авито Авто» провели исследование структуры предложения на рынке новых автомобилей и автомобилей с пробегом в период с 1 января по 19 февраля 2023 года и выяснили, какая ситуация сложилась там к настоящему времени.