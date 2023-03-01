Эндокринолог Сорокина напомнила о взаимосвязи времён года и самочувствия

Врач-эндокринолог «Инвитро» Наталья Сорокина рассказала, почему весной меняется настроение и самочувствие.

«Поведение человека, его эмоции, настроение и состояние здоровья тесно связаны с гормональным фоном. Он может меняться по разным причинам, в том числе из-за смены времён года. В весеннее время пикам подвержены уровни фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, прогестерона и пролактина, мелатонина, серотонина, кортизола», — пояснила специалист в беседе с газетой «Известия».

Мелатонин, выработка которого достигает пика весной, отвечает за быстрое засыпание и качественный сон, серотонин — за бодрость и хорошее настроение, кортизол регулирует иммунную систему, мышление и эмоциональный фон, добавила врач.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.