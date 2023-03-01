Отоларинголог Русецкий назвал искривление перегородки носа возможной причиной синусита
В беседе с «Москвой 24» он сообщил, что затруднённое дыхание из-за сильного искривления перегородки носа может стать причиной гипоксии клеток мозга.
«Исправлять перегородку нужно обязательно в том случае, если это искривление сопровождается какими-то функциональными проблемами. Например, мешает дышать, вызывает частые простудные заболевания, синусит (за счёт блокирования пазух), головные боли, храп, синдром обструктивного апноэ сна», — добавил эксперт.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.