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Отоларинголог Русецкий назвал искривление перегородки носа возможной причиной синусита

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Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА Управления делами президента России Юрий Русецкий рассказал, причиной каких болезней может стать искривлённая перегородка носа.

В беседе с «Москвой 24» он сообщил, что затруднённое дыхание из-за сильного искривления перегородки носа может стать причиной гипоксии клеток мозга.

«Исправлять перегородку нужно обязательно в том случае, если это искривление сопровождается какими-то функциональными проблемами. Например, мешает дышать, вызывает частые простудные заболевания, синусит (за счёт блокирования пазух), головные боли, храп, синдром обструктивного апноэ сна», — добавил эксперт.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

 

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