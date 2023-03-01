Отоларинголог Русецкий назвал искривление перегородки носа возможной причиной синусита

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА Управления делами президента России Юрий Русецкий рассказал, причиной каких болезней может стать искривлённая перегородка носа.

В беседе с «Москвой 24» он сообщил, что затруднённое дыхание из-за сильного искривления перегородки носа может стать причиной гипоксии клеток мозга.

«Исправлять перегородку нужно обязательно в том случае, если это искривление сопровождается какими-то функциональными проблемами. Например, мешает дышать, вызывает частые простудные заболевания, синусит (за счёт блокирования пазух), головные боли, храп, синдром обструктивного апноэ сна», — добавил эксперт.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.