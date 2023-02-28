Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы
- РИА Новости
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Документ опубликован на портале правовой информации.
«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры...» — говорится в законе.
Далее в документе приводится перечень договоров, имеющих отношение к Совету Европы.
Также 28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.