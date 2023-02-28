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Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы
  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

Документ опубликован на портале правовой информации.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры...» — говорится в законе.

Далее в документе приводится перечень договоров, имеющих отношение к Совету Европы.

Также 28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

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