Российский лидер Владимир Путин назвал приоритетом работы ФСБ содействие ВС России и Росгвардии в ходе СВО.

«Теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы. Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие вооружённым силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», — сказал он на коллегии ФСБ.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали агента украинских спецслужб, который передавал СБУ сведения о численности подразделений ВС России и маршрутах их перемещения для корректировки артиллерийских и ракетных ударов по их позициям.