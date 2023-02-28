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Путин назвал приоритетом работы ФСБ содействие ВС России и Росгвардии в ходе СВО

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Российский лидер Владимир Путин назвал приоритетом работы ФСБ содействие ВС России и Росгвардии в ходе СВО.
Путин назвал приоритетом работы ФСБ содействие ВС России и Росгвардии в ходе СВО
  • РИА Новости

«Теперь несколько слов об основных приоритетах предстоящей работы. Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие вооружённым силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», — сказал он на коллегии ФСБ.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали агента украинских спецслужб, который передавал СБУ сведения о численности подразделений ВС России и маршрутах их перемещения для корректировки артиллерийских и ракетных ударов по их позициям.

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