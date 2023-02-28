Врач Ильина предупредила об опасности бесконтрольного приёма иммуностимуляторов

Профессор, заместитель директора по клинической работе, главный врач Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства Наталья Ильина рассказала, что приём иммуностимуляторов без назначения врача может быть очень опасен для здоровья.

Если организм человека не отягощён хроническими заболеваниями, его иммунитет в норме и не нуждается в иммуностимуляторах, объяснила специалист в беседе с kp.ru.

«Если вы придёте в аптеку и попросите что-то «для повышения иммунитета», это может быть чревато: если выданный вам препарат будет обладать по-настоящему активным иммуномодулирующим эффектом, он может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний (когда иммунитет начинает бороться со здоровыми тканями и клетками организма, разрушая их. — RT)», — предупредила Ильина.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.