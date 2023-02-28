Узнать больше

Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро 1 марта

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро 1 марта
  • kremlin.ru

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Церемония открытия новой линии пройдёт в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ», — говорится в сообщении.

Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу Дептранса сообщало, что к открытию новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет оптимизировано 12 наземных маршрутов и создан один новый.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить