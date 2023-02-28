Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро 1 марта
- kremlin.ru
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Церемония открытия новой линии пройдёт в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ», — говорится в сообщении.
Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу Дептранса сообщало, что к открытию новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет оптимизировано 12 наземных маршрутов и создан один новый.