Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до конца марта

Действие режима повышенной готовности, принятого для недопущения распространения COVID-19 в Омской области, продлили до 31 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В регионе вакцинацию прошло 86,3% взрослого населения», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что резерв свободных мест в специализированном коечном фонде составляет 38,7%.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается.

Накануне, как сообщало «Утро.ру», в целом в России за сутки выявили 9580 случаев коронавируса.