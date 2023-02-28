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Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до конца марта

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Действие режима повышенной готовности, принятого для недопущения распространения COVID-19 в Омской области, продлили до 31 марта.
Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до конца марта
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В регионе вакцинацию прошло 86,3% взрослого населения», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что резерв свободных мест в специализированном коечном фонде составляет 38,7%.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается.

Накануне, как сообщало «Утро.ру», в целом в России за сутки выявили 9580 случаев коронавируса.

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