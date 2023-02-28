Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до конца марта
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Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«В регионе вакцинацию прошло 86,3% взрослого населения», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что резерв свободных мест в специализированном коечном фонде составляет 38,7%.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается.
Накануне, как сообщало «Утро.ру», в целом в России за сутки выявили 9580 случаев коронавируса.