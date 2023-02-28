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В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

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В Москве проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению расширен на все взрослые поликлиники.
В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она пояснила, что благодаря проекту врач может контролировать состояние пациента в динамике: отслеживать результаты его анализов в медкарте, узнать о вызове жителем скорой помощи, пригласить его на приём в случае необходимости и скорректировать лечение.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения сообщало, что в Оренбургской области более 335 тыс. человек прошли диспансеризацию в 2022 году.

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