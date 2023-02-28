В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

В Москве проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению расширен на все взрослые поликлиники.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она пояснила, что благодаря проекту врач может контролировать состояние пациента в динамике: отслеживать результаты его анализов в медкарте, узнать о вызове жителем скорой помощи, пригласить его на приём в случае необходимости и скорректировать лечение.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения сообщало, что в Оренбургской области более 335 тыс. человек прошли диспансеризацию в 2022 году.