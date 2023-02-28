Беглов рассказал о ситуации в сфере здравоохранения Петербурга по итогам 2022 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе, в частности о постройке новых больниц.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«За два года мы построили шесть стационаров… В 2022 году расходы на медицинскую помощь составили около 125 млрд рублей. Подушевой норматив на лечение в Петербурге стабильно высокий. Он составляет 21 400 рублей, что на 50% больше федерального норматива», — отметил губернатор.

В минувшем году бюджет Фонда обязательного медицинского страхования исполнен на 100,6%. Удалось вернуть доковидный объём медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, подчеркнул Беглов.

По его словам, 142 млрд рублей направят на закупку нового оборудования для детских больниц и родильных домов в этом году.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.