Узнать больше

Беглов рассказал о ситуации в сфере здравоохранения Петербурга по итогам 2022 года

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе, в частности о постройке новых больниц.
Беглов рассказал о ситуации в сфере здравоохранения Петербурга по итогам 2022 года
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«За два года мы построили шесть стационаров… В 2022 году расходы на медицинскую помощь составили около 125 млрд рублей. Подушевой норматив на лечение в Петербурге стабильно высокий. Он составляет 21 400 рублей, что на 50% больше федерального норматива», — отметил губернатор.

В минувшем году бюджет Фонда обязательного медицинского страхования исполнен на 100,6%. Удалось вернуть доковидный объём медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, подчеркнул Беглов.

По его словам, 142 млрд рублей направят на закупку нового оборудования для детских больниц и родильных домов в этом году.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить