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Песков заявил, что на коллегии ФСБ с участием Путина предстоит серьёзный разговор

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На коллегии ФСБ с участием президента России Владимира Путина предстоит серьёзный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что на коллегии ФСБ с участием Путина предстоит серьёзный разговор
  • РИА Новости

Он рассказал, что ожидается выступление Путина, часть которого будет открытой.

Кроме того, в закрытом режиме будет объёмное выступление директора ФСБ Александра Бортникова в присутствии главы государства.

«Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьёзный разговор», — сказал Песков журналистам.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин на коллегии ФСБ подведёт итоги оперативно-служебной деятельности ведомства в 2022 году и определит приоритетные задачи на 2023 год.

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