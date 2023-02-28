Песков заявил, что на коллегии ФСБ с участием Путина предстоит серьёзный разговор

На коллегии ФСБ с участием президента России Владимира Путина предстоит серьёзный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что ожидается выступление Путина, часть которого будет открытой.

Кроме того, в закрытом режиме будет объёмное выступление директора ФСБ Александра Бортникова в присутствии главы государства.

«Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьёзный разговор», — сказал Песков журналистам.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин на коллегии ФСБ подведёт итоги оперативно-служебной деятельности ведомства в 2022 году и определит приоритетные задачи на 2023 год.