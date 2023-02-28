В «Газпром-Медиа» подтвердили атаку на инфраструктуру спутникового оператора

Ложные сообщения о воздушной тревоге в эфире телеканалов «Газпром-Медиа» появилось из-за атаки на инфраструктуру спутникового оператора.

«Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение».

В холдинге отметили, что к настоящему времени эфир работает в штатном режиме в соответствии с сеткой вещания.

Ранее в ряде регионов России были взломаны серверы некоторых радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире появились ложные сообщения о воздушной тревоге.

22 февраля в МЧС сообщили об аналогичной ситуации со взломом эфира ряда СМИ.