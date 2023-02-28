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Radio Monte Carlo Winter Cup пройдёт 2—5 марта на курорте «Роза Хутор»

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Radio Monte Carlo Winter Cup состоится 2—5 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
Radio Monte Carlo Winter Cup пройдёт 2—5 марта на курорте «Роза Хутор»
  • Gettyimages.ru
  • © Pablo Jerez / EyeEm

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Программа включает паблик-ток «Русская Медиагруппа: Creative & Business». Музыка, дизайн и маркетинг процветания», который пройдёт при поддержке Фонда «Росконгресс».

Представители туристической, рекреационной, финансовой отраслей и креативных индустрий обсудят портрет современной премиальной аудитории, модель её поведения и эффективные каналы коммуникации.

Модератором выступит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Современная экономическая ситуация — это вызов, который даёт новые возможности развития участникам рынка, в том числе его премиального сегмента. Под влиянием текущих экономических условий меняются понятия «процветание» и «благосостояние», что приводит к принципиально новому общественному запросу», — заявил Медников.

По его словам, очень важно понимать, как за последний год поменялся портрет премиальной аудитории и какие каналы коммуникации важно использовать для эффективного взаимодействия с потенциальными клиентами.

Участниками дискуссии станут руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, директор департамента маркетинга «Роза Хутор» Дмитрий Барашков, президент национальной лиги инструкторов Ольга Даргужас и главный редактор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева.

Программа Radio Monte Carlo Winter Cup также включает двухдневные соревнования по горным лыжам и сноуборду за кубок Radio Monte Carlo. Предусмотрена и музыкальная программа.

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