Опрос: 37% россиян считают, что первую работу нужно искать в студенческие годы
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.
Так, 37% опрошенных считают, что первую работу нужно искать в студенческие годы, ещё 29% полагают, что этим стоит заниматься в 16—18 лет, 24% — после 22 лет, окончив вуз.
По мнению 35% респондентов, совмещение работы с учёбой прививает ответственность и помогает обрести финансовую независимость, а по мнению 21% успешно совмещать работу и учёбу невозможно.
Ранее, как передавало URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты региона, стало известно, что в Челябинской области не хватает слесарей-электромонтажников и врачей-педиатров.