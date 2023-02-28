Опрос: 37% россиян считают, что первую работу нужно искать в студенческие годы

Аналитики сервиса «Работа.ру» и сервиса «Подработка» провели исследование и выяснили, когда, по мнению россиян, стоит начинать работать, и можно ли эффективно совмещать работу с учёбой.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Так, 37% опрошенных считают, что первую работу нужно искать в студенческие годы, ещё 29% полагают, что этим стоит заниматься в 16—18 лет, 24% — после 22 лет, окончив вуз.

По мнению 35% респондентов, совмещение работы с учёбой прививает ответственность и помогает обрести финансовую независимость, а по мнению 21% успешно совмещать работу и учёбу невозможно.

Ранее, как передавало URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты региона, стало известно, что в Челябинской области не хватает слесарей-электромонтажников и врачей-педиатров.