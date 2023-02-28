В ТиНАО Москвы построят три новые поликлиники
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Новые поликлиники будут построены в составе трёх ЖК в поселениях Внуковское, Сосенское и Московское.
«Здесь будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов как широкого, так и узкого профиля, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры», — прокомментировал глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в 2023 году.