В ТиНАО Москвы построят три новые поликлиники

Три поликлиники в составе жилых комплексов планируют построить в ТиНАО. Они смогут принимать свыше 2 тыс. пациентов за смену.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Новые поликлиники будут построены в составе трёх ЖК в поселениях Внуковское, Сосенское и Московское.

«Здесь будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов как широкого, так и узкого профиля, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры», — прокомментировал глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в 2023 году.