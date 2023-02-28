Кардиолог Хрипкова назвала одышку и головные боли возможными симптомами гипертонии
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В беседе с газетой «Известия» она сообщила, что почти половина людей с гипертонией не подозревают о своём диагнозе.
По её словам, симптомами гипертонии являются повышенное давление, одышка, головные боли и носовое кровотечение.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.