Кардиолог Хрипкова назвала одышку и головные боли возможными симптомами гипертонии

Кардиолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алёна Хрипкова перечислила симптомы гипертонии.

В беседе с газетой «Известия» она сообщила, что почти половина людей с гипертонией не подозревают о своём диагнозе.

По её словам, симптомами гипертонии являются повышенное давление, одышка, головные боли и носовое кровотечение.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.