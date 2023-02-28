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Врач Демьяновская назвала диагностику лучшим способом предотвращения проблем с сердцем

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Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что своевременная диагностика является лучшим способом профилактики сердечно-сосудистых катастроф.
Врач Демьяновская назвала диагностику лучшим способом предотвращения проблем с сердцем
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В беседе с газетой «Известия» она уточнила, что для диагностики причин, связанных с заболеваниями сердца и сосудов, врач может назначить общий анализ крови, исследование на определение уровня холестерина, глюкозы, гликированного гемоглобина и прочего.

Кроме того, как уточнила Демьяновская, в современных лабораториях можно сделать генетический анализ на предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 

Вместе с тем она напомнила о важности физических нагрузок для минимизации риска проблем с сердцем.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.

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