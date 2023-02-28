Врач Демьяновская назвала диагностику лучшим способом предотвращения проблем с сердцем

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что своевременная диагностика является лучшим способом профилактики сердечно-сосудистых катастроф.

В беседе с газетой «Известия» она уточнила, что для диагностики причин, связанных с заболеваниями сердца и сосудов, врач может назначить общий анализ крови, исследование на определение уровня холестерина, глюкозы, гликированного гемоглобина и прочего.

Кроме того, как уточнила Демьяновская, в современных лабораториях можно сделать генетический анализ на предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместе с тем она напомнила о важности физических нагрузок для минимизации риска проблем с сердцем.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.