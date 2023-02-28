Терапевт Савельева назвала утомляемость одним из симптомов нехватки витамина D
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что большинство людей сталкиваются с дефицитом или неоптимальным уровнем витамина D в организме.
«Усталость, депрессия, слабый иммунитет, увеличение веса, повышенная ломкость ногтей и волос, чрезмерная потливость, мышечная слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, частая смена настроения — всё это признаки недостатка этого витамина», — уточнила Савельева.
Ранее кандидат медицинских наук эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский в беседе с URA.RU предупредил, что некоторые заболевания ЖКТ могут обостриться во время поста.