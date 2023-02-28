Инструктор Антонов напомнил о рисках активных тренировок для людей с лишним весом
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При активных занятиях спортом людям с лишним весом в первую очередь грозят болезни сердца, отметил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
«Врачи рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями заниматься спортом: физические упражнения улучшают кровоток и помогают укрепить сердечную мышцу. Однако сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления. Это опасно для людей с ожирением и проблемами с сердцем», — объяснил Антонов.
Он также предупредил, что при активных занятиях люди с лишним весом могут получить травмы суставов.
Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.