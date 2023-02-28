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Диетолог Дубская назвала яйца и орехи полезными для ногтей продуктами

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Диетолог, эндокринолог Мария Дубская рассказала, какие продукты полезны для ногтей.
Диетолог Дубская назвала яйца и орехи полезными для ногтей продуктами
  • Gettyimages.ru
  • © MmeEmil

В беседе с «Москвой 24» она отметила, что для того, чтобы сохранить здоровье ногтей, нужно включить в свой рацион продукты, богатые кальцием, белком, витамином D, серой и хромом.

«Важны для здоровья ногтей и такие микроэлементы, как селен и цинк. Первого больше всего в бразильском орехе, яйцах и морепродуктах. Второй в максимальном количестве содержится в устрицах. Также богаты цинком говяжья печень, тыквенные и подсолнечные семечки, а также овсянка», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН посоветовала, как не набрать килограммы в течение масленичной недели.

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