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Врач Константинова назвала однообразие в пище ошибкой питания в пост

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Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова перечислила ошибки рациона, которые распространены в период поста.
Врач Константинова назвала однообразие в пище ошибкой питания в пост
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Основные ошибки — это несбалансированное питание и однообразная еда, объяснила врач в интервью URA.RU.

Также неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и солёного, подчеркнула Константинова.

«При чрезмерном употреблении углеводов происходит скачок уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве — задержка жидкости. Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные», — заключила специалист.

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