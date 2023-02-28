Песков заявил о консолидации российского общества перед лицом конфронтации с Западом
«Общество действительно консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, с которой мы столкнулись», — сказал Песков в интервью газете «Известия».
Он отметил, что уровень консолидации высок.
По его словам, российское общество проявляет монолитность в суждениях, подходах и видении ситуации.
Ранее Песков заявил, что российское общество консолидировалось вокруг президента страны Владимира Путина.