Песков заявил о консолидации российского общества перед лицом конфронтации с Западом

Российское общество консолидировано в условиях конфронтации со странами коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Общество действительно консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом, с которой мы столкнулись», — сказал Песков в интервью газете «Известия».

Он отметил, что уровень консолидации высок.

По его словам, российское общество проявляет монолитность в суждениях, подходах и видении ситуации.

Ранее Песков заявил, что российское общество консолидировалось вокруг президента страны Владимира Путина.