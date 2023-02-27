На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сняли ограничения
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление федеральных автодорог «Южный Урал».
«На трассе М-5 ограничения сняты. Движение транспорта восстановлено», — заявили в ведомстве.
Временное ограничение было введено дорожными службами до 12:00, однако впоследствии его дважды продлили.
Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.