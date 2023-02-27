На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сняли ограничения

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сняты ограничения, введённые утром 27 февраля из-за непогоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление федеральных автодорог «Южный Урал».

«На трассе М-5 ограничения сняты. Движение транспорта восстановлено», — заявили в ведомстве.

Временное ограничение было введено дорожными службами до 12:00, однако впоследствии его дважды продлили.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.