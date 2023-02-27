В Кирове перезахоронили останки бойца Красной Армии
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.
Нижегородские поисковые отряды «Курган» и «Вечность» обнаружили останки Чагаева и солдатский медальон во время экспедиции в Бельском районе Тверской области.
Волонтёры организации «Долг» нашли родственников бойца.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области захоронили останки 145 красноармейцев. Имена шести из них удалось установить.