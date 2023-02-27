В Кирове перезахоронили останки бойца Красной Армии

В Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной Армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.

Нижегородские поисковые отряды «Курган» и «Вечность» обнаружили останки Чагаева и солдатский медальон во время экспедиции в Бельском районе Тверской области.

Волонтёры организации «Долг» нашли родственников бойца.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области захоронили останки 145 красноармейцев. Имена шести из них удалось установить.