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В Кирове перезахоронили останки бойца Красной Армии

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В Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной Армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
В Кирове перезахоронили останки бойца Красной Армии
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.

Нижегородские поисковые отряды «Курган» и «Вечность» обнаружили останки Чагаева и солдатский медальон во время экспедиции в Бельском районе Тверской области.

Волонтёры организации «Долг» нашли родственников бойца.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области захоронили останки 145 красноармейцев. Имена шести из них удалось установить.

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