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В Челябинской области вновь продлили ограничение движения на трассе М-5 из-за непогоды

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В Челябинской области вновь продлили ограничение движения на трассе М-5 «Урал» из-за неблагоприятных погодных условий.
В Челябинской области вновь продлили ограничение движения на трассе М-5 из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Don Hammond

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Упдор «Южный Урал».

«Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке М-5 «Урал» продлено. От границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль движение ограничено до 20:00», — говорится в сообщении.

Временное ограничение было введено дорожными службами до 12:00, однако его продлевали до 17:00 по местному времени.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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