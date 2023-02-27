В Татарстане зарегистрировали 146 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».
Общее число заболевших в регионе достигло 198 226. Вылечились 194 390 жителей.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 9580 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».