В Татарстане зарегистрировали 146 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 146 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в регионе достигло 198 226. Вылечились 194 390 жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 9580 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».