В Оренбургской области рассказали о реализации программы «Регион для молодых»

В Оренбургской области в 2023 году выделят 146,9 млн рублей на реализацию программы «Регион для молодых».

Об этом сообщает RIA56.

«Регион для молодых» отвечает важнейшим задачам, поставленным перед нами президентом страны. В каждой территории должны быть созданы условия для развития, самореализации и воплощения инициатив молодых людей», — заявил губернатор Денис Паслер.

В рамках программы в Оренбурге и Гае построят два современных молодёжных центра.

Также на портале «Оренбуржье — регион для молодых» запустят сервис, который позволит получить персональную подборку подходящих мер поддержки.

На мероприятия, конкурсы, фестивали и образовательные семинары заложено свыше 73 млн рублей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.