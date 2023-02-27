В Оренбургской области рассказали о реализации программы «Регион для молодых»
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Об этом сообщает RIA56.
«Регион для молодых» отвечает важнейшим задачам, поставленным перед нами президентом страны. В каждой территории должны быть созданы условия для развития, самореализации и воплощения инициатив молодых людей», — заявил губернатор Денис Паслер.
В рамках программы в Оренбурге и Гае построят два современных молодёжных центра.
Также на портале «Оренбуржье — регион для молодых» запустят сервис, который позволит получить персональную подборку подходящих мер поддержки.
На мероприятия, конкурсы, фестивали и образовательные семинары заложено свыше 73 млн рублей.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.