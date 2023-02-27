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Масленичные гуляния в Подмосковье посетили более 100 тысяч человек

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Масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.
Масленичные гуляния в Подмосковье посетили более 100 тысяч человек
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

Самые крупные мероприятия состоялись в 80 парках области. Там прошли мастер-классы, ярмарки и концерты. 

В то же время «Радио 1» сообщает, что в парках прошли театрализованные представления, выступления казачьих ансамблей, торжественные шествия и народные гуляния.

Ранее сообщалось, что более чем в 80 парках Московской области 25 и 26 февраля состоялись концерты, мастер-классы, выставки и ярмарки по случаю Масленицы.

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