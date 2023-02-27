Волонтёры из Тюмени отметили год помощи вынужденным переселенцам

Волонтёры штаба #МыВместе отметили год помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и с Украины. Встреча участников движения состоялась в ДТиС «Пионер».

Об этом сообщает tumentoday.ru со ссылкой на Информационный центр правительства Тюменской области.

«В феврале 2022 года добровольцы развернули штаб и стали помогать вынужденным переселенцам, а с осени — военнослужащим и их семьям», — сказано в сообщении.

Ранее ФАН со ссылкой на гуманитарный центр Херсонской области сообщало, что участники гуманитарной миссии передали для школьников Херсонской области 11 тыс. канцелярских наборов.