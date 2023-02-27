В Подмосковье проведут более 170 ярмарок в марте

В Московской области проведут 179 ярмарок в марте.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

По его словам, многие ярмарки будут посвящены Международному женскому дню. Некоторые приурочат к другим праздникам.

«Также более 50 точек продажи будет организовано с участием производителей фермерской продукции из других регионов России», — сказал Филимонов.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.