Тренер Асабина рассказала, как привить детям любовь к спорту

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница центра художественной гимнастики «Виват» Светлана Асабина рассказала, что прививать ребёнку любовь к спорту и тренировкам родителям стоит с раннего возраста.

В беседе с Life.ru она заявила, что в возрасте от трёх месяцев до полутора лет взрослые могут на собственном примере демонстрировать малышу, что значит соблюдать режим дня, приучать его к базовым потребностям человека.

По мнению специалиста, в этом возрасте родители должны обучить малыша делать зарядку по утрам, читать книги, общаться со сверстниками, а также начать водить в спортивные секции.

Ранее детский врач-психиатр Светлана Хабарова в беседе с URA.RU рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются за помощью родители и какие факторы влияют на психическое состояние детей.