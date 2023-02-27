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Психолог Самбурский перечислил признаки ОКР

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Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал о признаках обсессивно-компульсивного расстройства.
Психолог Самбурский перечислил признаки ОКР
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  • © Marko Geber

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что ОКР — это тип панического расстройства, при котором возникают повторяющиеся, нежелательные и навязчивые мысли или идеи.

«Чтобы справиться с этими мыслями, люди с ОКР выполняют повторяющиеся, ритуальные действия, или компульсии, которые временно снимают их тревогу. Так, человек может, например, постоянно мыть руки, читать в своей голове мантры или вести подсчёт, проверять расположение предметов определённым образом», — сообщил эксперт.

По его словам, если человеку кажется, что у него ОКР, то нужно обратиться за профессиональной помощью.

Также рекомендуется вести дневник, заниматься регулярной физической активностью.

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