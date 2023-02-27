Омбудсмен Волынец поддержала предложение ввести сертификаты для новорождённых

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец прокомментировала предложение ввести сертификаты для новорождённых.

«Конечно, чем больше мер поддержки принимают для семей с детьми, тем лучше. Всегда с рождением ребёнка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребёнок», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила эксперт, инициатива является федеральной, что очень важно.

«Именно по этой же причине мы добиваемся принятия федерального закона о статусе многодетной семьи. Потому что многодетным в зависимости от региона предоставляются разные меры поддержки. Иногда они могут отличаться очень сильно», — сказала Волынец.

Ранее газета «Известия» сообщала, что члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий создание «сертификата для новорождённого».