Омбудсмен Волынец поддержала предложение ввести сертификаты для новорождённых
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«Конечно, чем больше мер поддержки принимают для семей с детьми, тем лучше. Всегда с рождением ребёнка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребёнок», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
Как отметила эксперт, инициатива является федеральной, что очень важно.
«Именно по этой же причине мы добиваемся принятия федерального закона о статусе многодетной семьи. Потому что многодетным в зависимости от региона предоставляются разные меры поддержки. Иногда они могут отличаться очень сильно», — сказала Волынец.
Ранее газета «Известия» сообщала, что члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий создание «сертификата для новорождённого».