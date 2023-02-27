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Омбудсмен Волынец поддержала предложение ввести сертификаты для новорождённых

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Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец прокомментировала предложение ввести сертификаты для новорождённых.
Омбудсмен Волынец поддержала предложение ввести сертификаты для новорождённых
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

«Конечно, чем больше мер поддержки принимают для семей с детьми, тем лучше. Всегда с рождением ребёнка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребёнок», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила эксперт, инициатива является федеральной, что очень важно.

«Именно по этой же причине мы добиваемся принятия федерального закона о статусе многодетной семьи. Потому что многодетным в зависимости от региона предоставляются разные меры поддержки. Иногда они могут отличаться очень сильно», — сказала Волынец.

Ранее газета «Известия» сообщала, что члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий создание «сертификата для новорождённого».

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