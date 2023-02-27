Депутат Нилов прокомментировал динамику спроса на жильё в России

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался о снижении спроса на жильё в России.

«Конечно, и санкции, и ситуация в экономике — всё влияет на уровень спроса. Вы посмотрите на вторичный рынок, где много продаётся жилья, в том числе и по относительно небольшим ценам по сравнению с прошлыми периодами», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть много причин, по которым ситуация на рынке жилья поменялась, и не стоит забывать ещё и о сезонности.

«На рынке жилья много квартир, которые продаются в новостройках. Мы видим, какими темпами расширяется та же Москва — сколько новостроек появилось за последнее время. Это тоже влияет на уровень спроса, на ценообразование», — считает Нилов.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.