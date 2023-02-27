Гештальт-терапевт Бажан рассказала о вредных последствиях трудоголизма

Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала, какие могут быть последствия трудоголизма для здоровья и отношений.

«Трудоголизм — это социально одобряемая зависимость. В её основе лежит ярко выраженный невроз. Человек впрягается в высокоскоростную гонку с вымышленными более сильными соперниками, где постоянно испытывает стресс. Из-за страха не успеть он отказывается от других интересов и потребностей и превращает свою жизнь в однообразную рутину», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, со временем человек может стать вялым, неэффективным и раздражительным, у него пропадёт удовольствие и от жизни, и от работы.

«Результатом трудоголизма всегда являются разрушенные отношения, потерянное физическое и эмоциональное здоровье, беспокойный сон, высокая тревожность, апатия», — считает Бажан.

Как добавила эксперт, для возвращения к полноценной жизни потребуется серьёзная перестройка сознания и переключение на другие сферы жизни.

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