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Гештальт-терапевт Бажан рассказала о вредных последствиях трудоголизма

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Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала, какие могут быть последствия трудоголизма для здоровья и отношений.

«Трудоголизм — это социально одобряемая зависимость. В её основе лежит ярко выраженный невроз. Человек впрягается в высокоскоростную гонку с вымышленными более сильными соперниками, где постоянно испытывает стресс. Из-за страха не успеть он отказывается от других интересов и потребностей и превращает свою жизнь в однообразную рутину», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, со временем человек может стать вялым, неэффективным и раздражительным, у него пропадёт удовольствие и от жизни, и от работы.

«Результатом трудоголизма всегда являются разрушенные отношения, потерянное физическое и эмоциональное здоровье, беспокойный сон, высокая тревожность, апатия», — считает Бажан.

Как добавила эксперт, для возвращения к полноценной жизни потребуется серьёзная перестройка сознания и переключение на другие сферы жизни.

Ранее карьерный консультант, основатель Университета карьерного роста Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

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