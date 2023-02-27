На развитие туризма в Краснодарском крае направят 155 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на слова губернатора Вениамина Кондратьева.

«Рассчитываем поддержать около 20 новых проектов, направленных на обустройство пляжей и развитие национального туристского маршрута. Также в этом году планируем помочь средствам размещения, готовым повышать свой уровень, проводить ремонт и обновление номерного фонда. Для этого из краевого бюджета будут выделены субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на реновацию», — отметил глава региона.

Ранее, по сообщениям ФАН, аналитики сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.